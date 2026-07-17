Штрафы за нелегальную торговлю в Подмосковье превысили 1,2 млн рублей

17 июля 2026, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 1,2 млн рублей штрафов взыскали в Московской области с начала текущего года за нелегальную уличную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Рейды по выявлению этих нарушений регулярно проводят сотрудники Минсельхозпрода области совместно с полицейскими и представителями муниципальных администраций.





«Мы выстраиваем работу так, чтобы каждое выявленное нарушение имело последствия — от изъятия товаров до рассмотрения материалов в суде. С начала 2026 года в отношении нарушителей составили 812 протоколов. Общая сумма штрафов превысила 1,2 млн рублей», — сказал глава министерства Виталий Мосин.