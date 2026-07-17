Солнечногорские хирурги спасли пациента, впавшего в кому после бытовой травмы

17 июля 2026, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Солнечногорской больницы спасли жизнь пациента, впавшего в кому из-за падения с высоты собственного роста. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Мужчина поступил в медучреждение в глубокой коме второй степени после бытовой травмы. Он упал и ударился о ступеньку. Это привело к перелому свода основания черепа, тяжёлому ушибу головного мозга с его смещением и сдавливанием правого полушария, острой гематоме с отёку.

«Оперативно сделанная компьютерная томография выявила внутричерепные кровоизлияния и травматические изменения. Срочно под наркозом была выполнена резекционная трепанация черепа, удалена субдуральная гематома и проведена пластика твёрдой мозговой оболочки. На контрольных снимках видна положительная динамика: головной мозг расправился, внутричерепной гематомы больше нет», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Солнечногорской больницы Роман Михайлов.