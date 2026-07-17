Солнечногорские хирурги спасли пациента, впавшего в кому после бытовой травмы
Врачи Солнечногорской больницы спасли жизнь пациента, впавшего в кому из-за падения с высоты собственного роста. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Мужчина поступил в медучреждение в глубокой коме второй степени после бытовой травмы. Он упал и ударился о ступеньку. Это привело к перелому свода основания черепа, тяжёлому ушибу головного мозга с его смещением и сдавливанием правого полушария, острой гематоме с отёку.
«Оперативно сделанная компьютерная томография выявила внутричерепные кровоизлияния и травматические изменения. Срочно под наркозом была выполнена резекционная трепанация черепа, удалена субдуральная гематома и проведена пластика твёрдой мозговой оболочки. На контрольных снимках видна положительная динамика: головной мозг расправился, внутричерепной гематомы больше нет», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Солнечногорской больницы Роман Михайлов.По его словам, это говорит о своевременности оказания высокотехнологичной помощи и хороших перспективах восстановления.
Сейчас пациент находится в ясном сознании и продолжает лечение. В ближайшее время ему предстоит курс реабилитации.