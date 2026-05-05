Подмосковный бизнес получил без торгов более 750 земельных участков

05 мая 2026, 18:26

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области инвесторам с 2015 года передали свыше 750 земельных участков в рамках программы «272». Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Программа названа по номеру федерального закона и предусматривает упрощённый механизм предоставления земли в аренду под инвестпроекты. Инвесторы могут получить участки без торгов, а при выполнении всех обязательств выкупить их за 15% от кадастровой стоимости.

«За время действия программы бизнесу передано 758 участков общей площадью более 29 000 гектаров в 44 округах региона. На этих участках реализуют 197 инвестпроектов. Планируемый объём инвестиций превышает 462 миллиарда рублей. Реализация проектов позволит создать около 23 000 рабочих мест», – отметила Зиновьева.