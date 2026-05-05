В Московской области дают вторую жизнь старой электронике
Отслужившие свой срок смартфоны – не просто мусор, а настоящие маленькие рудники, которые люди часто выбрасывают. Об этом предупредили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Там рассказали, что в регионе работает компания «Рекомплит», которая даёт старым устройствам вторую жизнь.
«На обработку принимают старые телефоны, серверы и платы, которые обычно лежат без дела или просто отправляются на свалку. Процесс переработки прост: специальное оборудование разбивает электронику, сортирует материалы и извлекает концентраты с такими драгоценными металлами, как золото, серебро и палладий», – рассказали в ведомстве.Однако предприятие не всегда доводит процесс до чистого металла. Вместо этого оно готовит сырьё – концентрат, который отправляет на аффинажные заводы. Там из него получают чистое золото и другие металлы, которые вновь используют в производстве.
Как отметили в Мининвесте, таким образом получается замкнутый цикл: старый телефон – переработка – драгоценные металлы – новая электроника.