В следующем году Ozon запустит в Пушкинском третий крупный логистический объект

05 мая 2026, 17:37

оригинал Фото: компания Ozon

Ozon в начале следующего года откроет в городском округе Пушкинский крупный сортировочный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Это уже будет уже третий масштабный логистический объект компании в этом муниципалитете.

«Площадь нового центра Ozon составит 80 000 квадратных метров. Компания планирует инвестировать в технологическое оснащение объекта порядка шести миллионов рублей. Мощности центра позволят каждый день обрабатывать несколько миллионов заказов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.