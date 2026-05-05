В следующем году Ozon запустит в Пушкинском третий крупный логистический объект
Ozon в начале следующего года откроет в городском округе Пушкинский крупный сортировочный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Это уже будет уже третий масштабный логистический объект компании в этом муниципалитете.
«Площадь нового центра Ozon составит 80 000 квадратных метров. Компания планирует инвестировать в технологическое оснащение объекта порядка шести миллионов рублей. Мощности центра позволят каждый день обрабатывать несколько миллионов заказов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.На складе установят новейшее сортировочное оборудование. Ozon использует на своих логистических объектах 3D-сортеры, каждый из которых может обрабатывать до 10 000 посылок в час. Это в два – три раза превышает скорость ручной сортировки.
Помимо этого, компания реализует проект с узко-ленточными сортерами NBS, повышающими производительность на ограниченной площади. По данным ведомства, два крупных логистических центра Ozon, которые уже действуют в Пушкине, позволяют хранить более 60 миллионов товаров. Склады ежедневно могут обрабатывать свыше 1,5 миллионов заказов.