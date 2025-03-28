Фармацевтические предприятия Подмосковья за год отгрузки продукции на 260 млрд рублей

Фото: пресс-служба «ПСК Фарма»
Объём отгрузки продукции и услуг подмосковных фармацевтических предприятий по итогам прошлого года достиг 260 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Фармацевтический сектор Подмосковья – один из крупнейших в промышленности региона. Лекарства и медицинские материалы производят 43 крупных и средних предприятия. Ещё 15 компаний выпускают медоборудование.
Одновременно в Московской области создаётся ещё одна инфраструктурная площадка – особая экономическая зона «Большой Серпухов». Одним из её профильных направлений станет фармацевтическая и медицинская промышленность.
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«В этом году сектор активно растёт. В январе производство лекарств и медицинских материалов выросло на 11% по сравнению с тем де месяцем прошлого года. Сегодня в Подмосковье работают почти 60 крупных фармкомпаний и производителей медоборудования», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Среди активно развивающихся предприятий региона она назвала компанию «ПСК Фарма», работающую в ОЭЗ «Дубна». Фармацевтические субстанции производит в Химках группа компаний «ХимРар». В рамках проекта будут выпускать субстанции для инновационных российских препаратов от тревожных расстройств и для лечения ВИЧ-инфекции.
Одновременно в Московской области создаётся ещё одна инфраструктурная площадка – особая экономическая зона «Большой Серпухов». Одним из её профильных направлений станет фармацевтическая и медицинская промышленность.
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Лора Луганская