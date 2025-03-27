Участниками проекта «Производительность труда» станут 50 компаний Подмосковья

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
К федеральному проекту «Производительность труда» в Московской области в этом году присоединятся ещё 50 компаний. Такими планами поделилась зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Сейчас в программе участвуют более 290 компаний региона.
Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку на ИТ-платформе. Там же можно найти и условия участия в нём.
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«83 компании Московской области завершили работу в рамках федерального проекта «Производительность труда». Всего же в работу по повышению производственной эффективности вовлечено 293 компании. Благодаря внедрению на предприятиях принципов бережливого производства экономический эффект уже превысил 10 млрд рублей. В планах на текущий год – завершить реализацию проектов ещё на 50 предприятиях», – пояснила Зиновьева.Как отметили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, участие в проекте помогает повысить производительность, ускорить производственные процессы, уменьшить объёмы незавершённого производства и сформировать новую производственную культуру.
Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку на ИТ-платформе. Там же можно найти и условия участия в нём.
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Лора Луганская