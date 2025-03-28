В Подмосковье запустили производство резиновой крошки для детских площадок

В Московской области на фоне наступающего потепления приближается сезон шашлыков. Однако как раз сейчас не стоит забывать о законе, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Мангал, поставленный не в том месте, может стать причиной штрафа.