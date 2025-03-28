В Подмосковье запустили производство резиновой крошки для детских площадок

Фото: пресс-служба Дмитровского завода РТИ
В Дмитровском муниципальном округе завершилось строительство производственного цеха резиновой крошки для обустройства детских и спортивных площадок. Его ввела в эксплуатацию компания «Дмитровский завод РТИ», занимающаяся сбором и утилизацией автомобильных шин, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестиции в строительство и запуск цеха превысили 220 млн рублей. На новой площадке компания займётся производством резиновой крошки и порошка
Резиновая крошка и порошок, которые получаются после переработки старых шин, используют для создания детских и спортивных площадок, а также в качестве модификатора для асфальтобетонных смесей, производства гидроизоляции и стройматериалов.
Подмосковные автовладельцы могут бесплатно сдать на переработку старые шины в один из почти 300 пунктов «Дмитровского завода РТИ». Контейнеры расположены возле автомастерских и сервисов по замене шин. Адреса пунктов приёма можно найти на карте.
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«Это первый этап масштабного проекта компании по расширению предприятия в Дмитровском городском округе, инвестиции в который оценивают в 0,5 млрд рублей. Проект реализуется на земельном участке, предоставленном инвестору без проведения торгов. Сейчас на предприятии работают более 250 сотрудников. Расширение позволит увеличить штат ещё на 50 человек», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Новый цех «Дмитровского завода РТИ» площадью 1,4 тыс. кв. м. расположен вблизи действующего производственно-складского комплекса. На предприятии приступили к установке технологического оборудования по переработке отходов.
Резиновая крошка и порошок, которые получаются после переработки старых шин, используют для создания детских и спортивных площадок, а также в качестве модификатора для асфальтобетонных смесей, производства гидроизоляции и стройматериалов.
Подмосковные автовладельцы могут бесплатно сдать на переработку старые шины в один из почти 300 пунктов «Дмитровского завода РТИ». Контейнеры расположены возле автомастерских и сервисов по замене шин. Адреса пунктов приёма можно найти на карте.
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Лора Луганская