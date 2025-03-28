Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Подмосковье запустили производство резиновой крошки для детских площадок

В Подмосковье запустили производство резиновой крошки для детских площадок

Фото: пресс-служба Дмитровского завода РТИ

Фото: пресс-служба Дмитровского завода РТИ

Оригинал
В Дмитровском муниципальном округе завершилось строительство производственного цеха резиновой крошки для обустройства детских и спортивных площадок. Его ввела в эксплуатацию компания «Дмитровский завод РТИ», занимающаяся сбором и утилизацией автомобильных шин, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестиции в строительство и запуск цеха превысили 220 млн рублей. На новой площадке компания займётся производством резиновой крошки и порошка
«Это первый этап масштабного проекта компании по расширению предприятия в Дмитровском городском округе, инвестиции в который оценивают в 0,5 млрд рублей. Проект реализуется на земельном участке, предоставленном инвестору без проведения торгов. Сейчас на предприятии работают более 250 сотрудников. Расширение позволит увеличить штат ещё на 50 человек», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новый цех «Дмитровского завода РТИ» площадью 1,4 тыс. кв. м. расположен вблизи действующего производственно-складского комплекса. На предприятии приступили к установке технологического оборудования по переработке отходов.

Резиновая крошка и порошок, которые получаются после переработки старых шин, используют для создания детских и спортивных площадок, а также в качестве модификатора для асфальтобетонных смесей, производства гидроизоляции и стройматериалов.

Подмосковные автовладельцы могут бесплатно сдать на переработку старые шины в один из почти 300 пунктов «Дмитровского завода РТИ». Контейнеры расположены возле автомастерских и сервисов по замене шин. Адреса пунктов приёма можно найти на карте.

Читайте также:

Участниками проекта «Производительность труда» станут 50 компаний Подмосковья

В Щёлкове построят импортозамещающее производство трансформаторных подстанций

В импортозамещающее производство электроники в Подмосковье вложат 47 млрд рублей
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#производство
#дмитров
Мытищинские хирурги прооперировали мужчину с тройным переломом челюсти
28 марта 2025, 21:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы сделали операцию мужчине, сломавшему челюсть при падении. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 35-летний пациент с тяжёлой травмой нижней челюсти. Как выяснилось, он неожиданно внезапно потерял сознание и упал с высоты собственного роста на подбородок, сломав челюсть в трёх местах.

Врачи заметили, что у него повреждены суставные отростки, за счёт которых единственная подвижная кость лицевого скелета крепится к височным костям черепа. Пострадавший испытывал сильную боль, с большим трудом мог приоткрыть рот и не мог пережёвывать пищу,
«Операция продолжалась около трёх часов. За счёт установки титановой пластины головку сустава удалось восстановить и вернуть на место. В результате были восстановлены прикус, жевательные и речевые функции», – рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Мытищинской больницы Виктория Салкуцан.
Неделю пациент проходил реабилитацию в стационаре, а затем был выписан на амбулаторное лечение.

Читайте также:

Раменские врачи избавили малыша от редкого паразита, привезённого из Египта

Помощь в строящейся в Балашихе областной больнице получат около 1,3 млн человек

В подмосковных больницах в этом году запустили 26 единиц тяжёлого оборудования
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#медицина
#мытищи
#хирург
#врачи
#пациент
#травма
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне смогут поддержать представителя Подмосковья на вокальном конкурсе
28 марта 2025, 21:25

Фото: пресс-служба вокального конкурса «Звезда»

Денис Примак из городского округа Щёлково представит Московскую область на Международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». Его премьера состоится 5 апреля на телеканале «Звезда», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Денису 18 лет. Он из семьи потомственных военных, но выбрал музыкальную карьеру, с детства пел военные песни. В девять лет начал заниматься в вокальной студии. Окончил музыкальную школу по классу саксофона, играет на гитаре. Сейчас учится в Гнесинском училище и активно выступает. Занимается английским языком и любит путешествовать», – рассказали в ведомстве.
Там призвали поддержать Дениса на вокальном конкурсе и проголосовать за него на сайте.

Особенность телепроекта «Звезда» – возможность для всех регионов России показать свой творческий потенциал. В этом году в конкурсе участвуют 92 представителя 89 субъектов Федерации и трёх стран.
«Оценивать выступления участников будут Роман Емельянов, Зара, Дмитрий Колдун и Юлия Савичева. Председателем жюри станет Виктор Дробыш. Вести проект и подбадривать участников продолжит Оскар Кучера», – отметили в министерстве.
В конце каждого из восьми отборочных выпусков одного из финалистов конкурса будут определять профессиональные члены жюри. А ещё участником финала станет тот, за кого зрители телеканала отдадут наибольшее число голосов. Голосование будет проходить на сайте.

Читайте также:

В библиотеках Московской области состоится акция «Космическое Подмосковье»

Коломенский проект «Канительные дела» выиграл конкурс «Креативный музей»

На фестиваль «Рузский софит» соберутся 19 любительских коллективов
#культура
#искусство
#конкурс
#телевидение
#музыка
#вокал
#голосование
#подмосковье
#московская область
#щёлково
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей и гостей Подмосковья призвали не нарушать закон в сезон шашлыков
28 марта 2025, 20:55

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области на фоне наступающего потепления приближается сезон шашлыков. Однако как раз сейчас не стоит забывать о законе, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Мангал, поставленный не в том месте, может стать причиной штрафа.
«За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физлиц это штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет», – уточнили в ведомстве.
В региональном Комлесхозе добавили, что в случае обнаружения возгорания, нужно сразу же сообщить о нём по телефонному номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.

Читайте также:

Губернатор перенёс сроки весенней охоты в Московской области

Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону

Под Дмитровом из-за пала сухой травы пришлось тушить природный пожар
#пожар
#пожарная безопасность
#пожары
#лес
#лесные пожары
#природа
#природные пожары
#подмосковье
#московская область
#комлесхоз мо
#штрафы
#уголовное дело
#шашлыки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный пансионат занял первое место на Всероссийском конкурсе
28 марта 2025, 20:41

Т. Голикова и Г. Исхакова (Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО)

Пансионат «Ногинский» стал победителем Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Конкурс проводится ежегодно с 2000-го и собирает свыше тысячи участников. Заявки в различных номинациях подают организации со всей России. Награждение победителей состоялось в Доме правительства России.
«Пансионат вошёл в число лучших в стране и занял первое место в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы. Зампредседателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова вручила награду директору пансионата Гульфие Исхаковой», – рассказали в министерстве.
По данным Минсоцразвития региона, пансионат «Ногинский» помогает пожилым людям, престарелым и инвалидам. Там работают около 20 врачей различных специализаций, а также 70 сертифицированных помощников по уходу.

Каждый год помощь в пансионате получают более 500 жителей Подмосковья.

Читайте также:

Индексация социальной пенсии коснётся более 120 тыс. жителей Подмосковья

В Подмосковье чат-бот по соцподдержке помог жителям уже 1,5 млн раз

Ветеранам Московской области выплатят от 40 до 70 тыс. рублей ко Дню Победы
#минсоцразвития мо
#здравоохранение
#здоровье
#реабилитация
#подмосковье
#московская область
#ногинск
#конкурс
#татьяна голикова
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раменские врачи избавили малыша от редкого паразита, привезённого из Египта
28 марта 2025, 20:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы спасли малыша с редким паразитарным заболеванием после отдыха в Египте. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар в тяжёлом состоянии поступил пятилетний мальчик с высокой температурой, слабостью, болью в животе и высыпаниями на коже. Как рассказала мама, семья отдыхала в Египте. Первичное обследование указывало на аппендицит, но затем в животе ребёнка обнаружили гнойный выпот, отёчность подвздошной кишки и воспаление аппендикса.
«Мы удалили аппендикс и провели гистологический анализ. Результат нас очень удивил. В его просвете обнаружили анкилостому – редкий вид глистов. В организм они попадают во время заглатывания или через кожу. Этот вид круглых червей поражает пищеварительную систему и лёгкие. При отсутствии лечения всё может закончится летальным исходом», – пояснил заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.
Малыш провел в клинике 12 дней, в том числе несколько – в реанимации. После лечения он вновь стал активным, обрёл аппетит. В контрольных анализах анкилостомы найдены не были.

Сейчас ребёнок выписан домой под амбулаторное наблюдение.

Читайте также:

Помощь в строящейся в Балашихе областной больнице получат около 1,3 млн человек

В подмосковных больницах в этом году запустили 26 единиц тяжёлого оборудования

В Долгопрудном родился младенец-богатырь весом более 5 кг
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#раменское
#ребёнок
#врачи
#лечение
#подмосковье
#московская область
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате