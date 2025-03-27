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В Щёлкове построят импортозамещающее производство трансформаторных подстанций

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Щёлкове появится производство блочных комплектных трансформаторных подстанций, которые заместят импортные аналоги. Его планирует создать компания «Фряновский завод электрических аппаратов», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Запуск предприятия планируется на 2028 год. Для реализации инвестиционного проекта компания получила в аренду земельный участок на льготных условиях.
«Компания инвестирует в строительство предприятия 190 млн рублей. Будет создано более 40 рабочих мест. Ожидается, что после достижения полной мощности производство ежегодно сможет выпускать более 160 единиц продукции», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие будет изготавливать блочные комплектные трансформаторные подстанции, комплектные распределительные пункты и распределительные пункты для приёма, преобразования и распределения электрической энергии.
«На предоставленном в аренду земельном участке площадью 0,85 га компания построит одноэтажное производственное здание площадью более 1,2 тыс. кв. м, оборудованное мостовым краном грузоподъемностью 16 тонн», – уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
ООО «ФЗЭА» специализируется на производстве оборудования для электроснабжения и электрораспределения. Предприятие было основано в 2007 году. За это время было реализовано более 25 тыс. комплектных распределительных устройств.

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В Подмосковье с начала года уже открыли три школы и шесть детских садов
27 марта 2025, 21:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С начала гола в Московской области уже открыли девять объектов образования. Такие данные привела, выступая с докладом на заседании Мособлдумы, министра образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
«С начала 2025-го открыли девять объектов образования - три школы и шесть детских садов. Школы заработали в Ленинском округе, Мытищах и Реутове. 31 марта планируем открыть ещё детский сад в Балашихе на 220 мест. Всего в этом году планируется открыть 71 объект образования. Это 30 школ и 41 детсад», – заявила Пильдес.
Ранее сообщалось, что в этом году также обновят 58 школ и 40 садиков.

По словам министра, Минобразования региона в этом году планирует снизить трудозатраты сотрудников школ на бумажный документооборот на 25%.

Для педагогов будет внедрён сервис с применением технологий искусственного интеллекта «Помощник учителю» для автоматической проверки письменных работ школьников и рекомендации оценок.

Помимо этого, будет создана информационная система «Предшкола». В ней будет доступен цифровой профиль дошкольника для родителей – расписание, посещения занятий, прогулки и питание.

В 2025 году заявление на питание в школе можно будет подать онлайн. Ранее подача допускалась на бумажных носителях.

Пильдес также привела итоги опроса среди жителей в сфере образования. Больше всего родители жалуются на конфликтные ситуации и качество образования детей.

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Мособлдума ограничила продажу алкоголя в летних кафе
27 марта 2025, 21:09

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы приняли закон, который регулирует продажу алкоголя в летних кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, летние веранды – часть культуры отдыха. Они создают уютную атмосферу в городах и помогают развивать малый бизнес. Но для безопасности жителей и общественного порядка необходимы чёткие правила. Продажа алкоголя в летних кафе не должна нарушать комфорт жителей.
«Поэтому мы приняли решение, что с 1 сентября сезонные залы с алкоголем не будут располагаться во дворах жилых домов. Дворы должны быть местом отдыха и игр детей, а не точками притяжения шумных компаний. Помимо этого, сезонные кафе, где продают спиртное, не смогут находиться в зонах запрета – вблизи школ и детсадов», – отметил Брынцалов.
От напомнил, что ранее по просьбам жителей подмосковные депутаты запретили торговлю алкоголем во дворах многоквартирных домов и ограничили работу псевдокафе.

Игорь Брынцалов назвал принятый комплекс мер частью стратегии по снижению уровня алкоголизации и профилактике связанных с этим социальных проблем.

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В Клину за неделю 14 раз подожгли сухую траву
27 марта 2025, 20:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В городском округе Клин за неделю с 17 по 23 марта произошло 19 возгораний, в том числе 14 случаев горения сухой травы. Такие данные привели в пресс-службе администрации муниципалитета.
По каждому случаю проводится проверка. Если будут выявлены нарушения правил пожарной безопасности, виновных привлекут к административной ответственности.
«С наступлением пожароопасного периода категорически запрещено поджигать сухую траву. Собственники земельных участков обязаны убирать сухой мусор и растительность, а не жечь их. Земли, граничащие с лесными массивами на расстоянии 10 м, должны быть очищены от порубочных остатков, сухой травы, оборудованы минерализованными полосами или противопожарными барьерами», – отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что за несоблюдение противопожарных требований предусмотрены штрафы: для граждан – от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – до 30 тыс., для юрлиц – до 400 тыс. рублей. Если же на территории Московской области вводится особый противопожарный режим, то санкции за нарушения увеличиваются вдвое.

Местные власти призвали соблюдать меры предосторожности и не допускать возгораний сухой растительности. Жителям также напомнили единый номер службы спасения – 112.


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#московская область
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Сезон летних веранд в кафе и ресторанах Московской области начнётся 1 апреля
27 марта 2025, 20:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сезон летних веранд в Подмосковье стартует 1 апреля, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Уже с 15 марта собственники стационарных предприятий общественного питания могут начать монтировать веранды, а с начала апреля при хорошей погоде – обслуживать первых посетителей.
«Веранды становятся визитной карточкой заведений общепита в тёплое время года. Для размещения сезонного кафе в Подмосковье на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, предпринимателям нужно подать заявление, а затем заключить договор. Сделать это можно на региональном портале госуслуг. В этом сезоне заключено уже более 150 договоров, и приём заявлений продолжается», – уточнил Двойных.
Как отметили в подмосковном Минсельхозпроде, преимущество услуги – возможность заключить договор в день подачи заявки. Договор размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общепита подписывается дистанционно электронной цифровой подписью.

В министерстве напомнили, что с 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому продажа алкогольных напитков в сезонных залах Подмосковья возможна только если предприниматель получит разрешающий документ. Он подтверждает соответствие летних веранд требованиям к обустройству. Сезонные залы должны примыкать к стационарному объекту общепита, не размещаться на прилегающих к многоквартирным домам дворам, отвечать правилам благоустройства. Вход должен находиться в границах территорий, где не запрещена продажа алкоголя.

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Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону
27 марта 2025, 20:02

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Московская область готова к пожароопасному сезону. Об этом председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов доложил депутатам Мособлдумы на Часе правительства.
«В 2025 году из-за малоснежной и аномально тёплой зимы пожароопасный сезон в Подмосковье открыт раньше обычного. Средние многолетние параметры пожарной опасности в лесах в этом сезоне повышены. Риск возникновения возгораний очень высок. Только за неделю региональные лесопожарные формирования ликвидировали восемь лесных пожаров на общей площади 5,14 га», – отметил Агулов.
Как уточнили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза, в зоне ответственности ведомства находятся земли лесного фонда площадью около 2 млн. га. Стабильную обстановку на них обеспечивают 28 лесопожарных станций.

За ситуацией в лесах региона следит четырёхуровневая система мониторинга: проводится космический, авиа-, наземный и видеомониторинг. Для этого задействованы 134 видеокомплекса, которые охватывают всю территорию лесного фонда.
«Обеспечена стопроцентная готовность группировки лесных пожарных и лесопожарной техники. Сформирован резерв техники от Мосавтодора, городских и муниципальных округов из более чем 430 единиц автотехники. Под постоянным контролем – 250 тыс. га торфяных участков. На них постоянно ведут мониторинг и регулируют уровень воды», – добавили в Комлесхозе.
Для снижения рисков воспламенения из-за валежника, сухостоя и бурелома объём санитарно-оздоровительных мероприятий в этом году увеличат с 5 тыс. га до 8 тыс. га. Для очистки и оздоровления леса разрабатывается программа лесохозяйственных мероприятий, которая предусматривает не только санитарные рубки, но и рубки для ухода за лесом.

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