В Щёлкове построят импортозамещающее производство трансформаторных подстанций

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Щёлкове появится производство блочных комплектных трансформаторных подстанций, которые заместят импортные аналоги. Его планирует создать компания «Фряновский завод электрических аппаратов», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Запуск предприятия планируется на 2028 год. Для реализации инвестиционного проекта компания получила в аренду земельный участок на льготных условиях.
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«Компания инвестирует в строительство предприятия 190 млн рублей. Будет создано более 40 рабочих мест. Ожидается, что после достижения полной мощности производство ежегодно сможет выпускать более 160 единиц продукции», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Предприятие будет изготавливать блочные комплектные трансформаторные подстанции, комплектные распределительные пункты и распределительные пункты для приёма, преобразования и распределения электрической энергии.
«На предоставленном в аренду земельном участке площадью 0,85 га компания построит одноэтажное производственное здание площадью более 1,2 тыс. кв. м, оборудованное мостовым краном грузоподъемностью 16 тонн», – уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.ООО «ФЗЭА» специализируется на производстве оборудования для электроснабжения и электрораспределения. Предприятие было основано в 2007 году. За это время было реализовано более 25 тыс. комплектных распределительных устройств.
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Лора Луганская