Стартовал приём заявок на премию товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок»
Организаторы Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» открыли приём заявок от потенциальных участников. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Побороться за премию могут производители игр и игрушек, одежды, школьной и спортивной формы, детской и спортивной обуви, товаров для мам и малышей, детской косметики, гигиены и бытовой химии, средств обучения, школьной мебели и многого другого.
«Национальная премия «Золотой медвежонок» – открытая платформа для диалога и профессиональной обратной связи между производителями, экспертами и потребителями. Диалог не прекращается и после церемонии награждения. Это возможность повысить узнаваемость бренда, показать свою продукцию стране. Родительский выбор всё чаще ориентируется на отечественные качественные и безопасные товары для детей. Приглашаем подтвердить лучшие характеристики продукции и получить отраслевой знак качества и доверия», – сказала президент АИДТ Антонина Цицулина.Премию с 2010 года проводит Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Её лауреатами не раз становились подмосковные производители.
Узнать все подробности и подать заявку можно на сайте.
За время существования премия объединила более 2 тыс. компаний, отметив отраслевым знаком качества более 1,5 тыс. товаров и услуг для детей, представила более 80 регионов. В народном онлайн-голосовании номинантов премии оценивают более 250 тыс. потребителей.