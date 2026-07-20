Фармкомпания из ОЭЗ «Дубна» зарегистрировала два препарата в сфере гинекологии

20 июля 2026, 12:47

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Российская биофармацевтическая компания «ПСК Фарма», работающая в ОЭЗ «Дубна», развивает в своём производстве направление акушерства и гинекологии. За два кода компания зарегистрировала два лекарства для применения в этих сферах, рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





В 2024 году прошёл регистрацию препарат для предупреждения послеродовых кровотечений «Карбетоцин ПСК». В прошлом году был зарегистрирован «Атозибан ПСК» для борьбы с угрозой преждевременных родов. Оба лекарства решают проблемы, которые остаются в числе самых острых в акушерстве и гинекологии.

«В первом полугодии 2026-го на предприятии «ПСК Фарма» произвели более 5000 упаковок лекарств в сфере акушерства и гинекологии. Всего же с момента регистрации первого такого препарата компания выпустила 23 000 упаковок. Резидент ОЭЗ «Дубна» вносит значительный вклад в технологический суверенитета в сфере лекарственной безопасности государства», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Наша задача – обеспечивать российских врачей и пациенток современными, качественными и доступными лекарствами для сохранения здоровья женщин, благополучного течения беременности и послеродового периода», – отметила гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.