В Подмосковье оформили по «гаражной амнистии» более 3,2 тыс. боксов и участков

20 июля 2026, 12:05

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 3 200 гаражных боксов и участков земли под ними оформили в собственность в Московской области по упрощённой схеме в рамках «гаражной амнистии» за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.





Федеральную «гаражную» программу запустили осенью 2021 года. Всего за время её реализации в регионе узаконили 35,2 тыс. объектов недвижимости: 10,8 тыс. гаражей и 24,4 тысячи участков общей площадью 619 тысяч квадратных метров.





«За первые два квартала текущего года в Подмосковье зарегистрировали 566 гаражей и 2 646 земельных участков. Их общая площадь составила 70,3 тыс. квадратных метров», — уточнил глава Минмособлимущества Алексей Натаров.