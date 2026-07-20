Сборная России победила сборную мира в матчевой встрече фестиваля «Сильные фигуры»

20 июля 2026, 12:17

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В гольф-клубе Moscow Country Club в Красногорске прошла матчевая встреча сборных России и мира в рамках международного турнира по гольфу фестиваля «Сильные фигуры». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Во встрече участвовали представители 13 государств, в том числе Индии, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Мьянмы, ЮАР, Марокко, Индонезии и Пакистана. Турнир завершился со счетом 12:7 в пользу сборной России. За сборную мира выступали послы Мьянмы, Лаоса, Малайзии и Пакистана в России.

«Олимпийские чемпионы и именитые российские спортсмены брали уроки гольфа. В их числе – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Татьяна Лебедева и олимпийский чемпион по гребле на каноэ Максим Опалев», – рассказали в министерстве.