Подмосковные легкоатлеты получили медали на встрече команд Союзного государства

20 июля 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, одну серебряную и две бронзовых медали завоевали представители Московской области на матчевой встрече по лёгкой атлетике среди команд Союзного государства (Россия – Белоруссия). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Минске с 17 по 19 июля. В них участвовали спортсмены двух возрастных категорий: до 18 лет и до 20 лет.





«Три золотые медали Подмосковью принесла Злата Магницкая, ставшая лучшей в забегах на дистанции 100 и 200 метров, а также в смешанной эстафете 4×100 метров. Золото также завоевали Алёна Бутенко в метании молота и Илья Дуров в беге на 110 метров с барьерами», — говорится в сообщении.