В Химках при поддержке региона построят технопарк за 1 млрд рублей
Компания «Джи Три Индастриал Север» построит технопарк в Химках. Для этого инвестору предоставили региональную поддержку, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Для реализации проекта инвестору выделили земельный участок на льготных условиях без проведения торгов. Площадь участка составляет 6,3 га.
«Проект включает строительство здания общей площадью от 16 тысяч кв. м. с производственными помещениями в формате «Лайт индастриал». Инвестиции составят 1 млрд рублей. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что реализация проекта позволит создать не менее 30 рабочих мест.
Как напомнили в министерстве, подобрать площадку под инвестпроект в Московской области можно на инвестиционной карте региона.
«Проект включает строительство здания общей площадью от 16 тысяч кв. м. с производственными помещениями в формате «Лайт индастриал». Инвестиции составят 1 млрд рублей. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что реализация проекта позволит создать не менее 30 рабочих мест.
Как напомнили в министерстве, подобрать площадку под инвестпроект в Московской области можно на инвестиционной карте региона.