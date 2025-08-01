В Подмосковье запускают поддержку производителей промышленных роботов
В Подмосковье запускают новую отраслевую программу поддержки производителей промышленных роботов. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Программа предусматривает для производителей компенсацию до 20% капитальных затрат на строительство; льготную аренду земельных участков в государственных индустриальных парках по цене 1 рубль за 1 кв. м. или субсидирование 50% арендной ставки в частных индустриальных парках. Для потребителей предусмотрены инвестиционный налоговый вычет и льготы по налогу на имущество», – написал глава региона в своём ТГ-канале.По словам Воробьёва, цель программы – сосредоточить в регионе все ключевые элементы роботостроения от выпуска оборудования до разработки программного обеспечения. Предполагается, что это даст новые рабочие места, рост налоговых поступлений и укрепление технологической независимости России.
«У нас работает предприятие по выпуску промышленных роботов компании «КОМИТАС». В ближайшее время в государственном индустриальном парке «Титан» начнут строить ещё два завода – «СМТ» и «Семаргл». Они будут производить сварочные роботы, манипуляторы и комплексные решения для автоматизации производств», – отметил губернатор.Он добавил, что ещё одна площадка «КОМИТАС» появится в особой экономической зоне «Ступино Квадрат».