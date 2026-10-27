Фармкомпания из ОЭЗ «Дубна» ждёт роста экспорта по итогам года на 69%

27 октября 2026, 20:38

оригинал Фото: ПСК Фарма

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» представила план увеличения зарубежного присутствия в условиях санкций. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания работает в статусе резидента ОЭЗ «Дубна» и пользуется поддержкой региона, что позволяет ей динамично развиваться и реализовывать масштабные проекты.

«Для производства высокотехнологичных лекарственных средств на внутренний и внешний рынки «ПСК Фарма» сформировала в ОЭЗ научно-производственный комплекс полного цикла. Объём инвестиций превышает 11 миллиардов рублей. Компания создаёт 13 лекарственных форм, в том числе генно-инженерные биологические препараты, химические соединения и средства для ингаляционной терапии», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Интерес зарубежных партнеров к продукции «ПСК Фарма» подтверждает, что российская фармацевтика умеет создавать сложные препараты, востребованные за пределами страны. Сегодня наши лекарства поставляются в шесть стран ЕАЭС и СНГ. По итогам года ожидаем роста экспорта на 69%», – сказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.