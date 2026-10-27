Три молодых подмосковных автора стали призёрами конкурса «Моя страна – моя Россия»

27 октября 2026, 19:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Представители Московской области заняли три призовых места в возрастной категории до 18 лет на Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Среди отмеченных инициатив – проект «Бизон в тесте», который разработала Мария Рассыпнова. Речь идёт о создании гастрономического сувенира из местных ингредиентов, который поможет развивать предпринимательство и туристический потенциал Зарайска.

«Рассыпнова – студентка Зарайского педагогического колледжа. Она предложила выпускать пряники в форме знаменитой древней статуэтки бизона, найденной в Зарайске. Помимо производства сувенирной продукции, проект предусматривает экологичную упаковку, мастер-классы по росписи пряников и тематические фотозоны у Зарайского кремля. Он занял третье место в номинации «Моя предпринимательская инициатива», – рассказали в пресс-службе.