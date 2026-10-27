Три молодых подмосковных автора стали призёрами конкурса «Моя страна – моя Россия»
Представители Московской области заняли три призовых места в возрастной категории до 18 лет на Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Среди отмеченных инициатив – проект «Бизон в тесте», который разработала Мария Рассыпнова. Речь идёт о создании гастрономического сувенира из местных ингредиентов, который поможет развивать предпринимательство и туристический потенциал Зарайска.
«Рассыпнова – студентка Зарайского педагогического колледжа. Она предложила выпускать пряники в форме знаменитой древней статуэтки бизона, найденной в Зарайске. Помимо производства сувенирной продукции, проект предусматривает экологичную упаковку, мастер-классы по росписи пряников и тематические фотозоны у Зарайского кремля. Он занял третье место в номинации «Моя предпринимательская инициатива», – рассказали в пресс-службе.Яна Никонова из Коломны первенствовала в номинации «Моё здоровье» с проектом мобильного театра для детей с ограниченными возможностями здоровья. А Элфида Туана Актюрк из Электростали стала второй в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны» за разработку системы MammoSync для поддержки врачей.
Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится с 2003 года. Он направлен на поддержку авторских инициатив, способствующих социально-экономическому развитию российских территорий.
В этом сезоне участниками конкурса стали более 80 000 человек. Проекты были представлены в 12 тематических номинациях.