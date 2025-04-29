Федеральная проверка признала Подмосковье готовым к пожароопасному сезону

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Подмосковье признали готовым к пожароопасному сезону. Об этом по результатам федеральной проверки заявил исполняющий обязанности председателя Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.
«Подведены итоги проверки Московской области к пожароопасному сезону 2025 года. Комиссия Федерального агентства лесного хозяйства с 14 по 25 апреля выборочно проверила лесопожарные станции и лесничества. В состав комиссии вошли представители Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу и Авиалесоохраны», – рассказал Ларькин.В этом году проверка готовности региона к пожароопасному сезону проводилась по 30 критериям. Среди них – готовность лесопожарных формирований, техники, оборудования, снаряжения и инвентаря, создание необходимого резерва, укомплектованность штата лесопожарных формирований и другие.
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