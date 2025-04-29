Федеральная проверка признала Подмосковье готовым к пожароопасному сезону

Покрытие более чем на 100 километрах региональных дорог обновляют в Московской области специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», работа ведётся в 20 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.