В подмосковных лесах за месяц потушили 25 пожаров

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
С 20 марта, когда в Московской области был объявлен пожароопасный период, на землях лесного фонда зафиксировано 25 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. При этом прошлогодний показатель – пять пожаров на площади 2,25 га.
Пожары возникли на территории Ногинского, Виноградовского, Шатурского, Луховицкого, Егорьевского, Орехово-Зуевского и Подольского лесничеств. Площадь, пройденная огнем, составила 25,2 га.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В комитете напомнили, что нельзя поджигать сухую траву и лесную подстилку, бросать спички или окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, а также использовать в лесу открытый огонь.
В случае обнаружения возгорания необходимо сразу же сообщить об этом на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.
Читайте также:
В Балашихе ищут виновников лесного пожара
Жителям и гостям Подмосковья напомнили об особом противопожарном режиме в лесах
Недалеко от Серебряных Прудов потушили лесной пожар, возникший из-за поджога
«В тушении природных пожаров были задействованы более 270 человек и свыше 120 единиц техники. Возгорания были ликвидированы в день обнаружения. Угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет», – рассказал врио председателя Комлесхоза региона Алексей Ларькин.Как отметили в ведомстве, 96% всех пожаров возникло из-за неосторожного обращения человека с огнём.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В комитете напомнили, что нельзя поджигать сухую траву и лесную подстилку, бросать спички или окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, а также использовать в лесу открытый огонь.
В случае обнаружения возгорания необходимо сразу же сообщить об этом на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.
Читайте также:
В Балашихе ищут виновников лесного пожара
Жителям и гостям Подмосковья напомнили об особом противопожарном режиме в лесах
Недалеко от Серебряных Прудов потушили лесной пожар, возникший из-за поджога
Лора Луганская