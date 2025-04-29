В Подмосковье за сутки потушили два лесных пожара

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Два возгорания произошло в лесах Московской области за минувшие сутки, 28 апреля, в округах Коломна и Серпухов, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Один пожар обнаружили в Песковском лесничестве — в километре от посёлка шлюза «Северка» городского округа Коломна. Тушение заняло около пяти часов, с огнём боролись 11 лесных пожарных, было задействовано четыре единицы техники», — говорится в сообщении.Второй пожар произошёл в трёх километрах от серпуховской деревни Никифорово — на территории Отраднинского участкового лесничества. Возгорание тушили более шести часов, огонь тушили восемь человек, использовалось четыре единицы спецтехники.
Оба пожара возникли из-за действия людей, виновные в поджогах устанавливаются.
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