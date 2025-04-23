Лесной пожар под Балашихой тушили более пяти часов

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 23 апреля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.