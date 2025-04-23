Лесной пожар под Балашихой тушили более пяти часов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл на территории Озёрного участкового лесничества — в 600 метрах от улицы 40 лет Победы округа Балашиха, тушение заняло пять с половиной часов, информацию об этом пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области разместила в соцсетях ведомства.
«О возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. В тушении участвовали 25 лесных пожарных, было задействовано одиннадцать единиц техники», — отмечается в сообщении.Причиной пожара стали действия человека. В настоящее время ведётся розыск подозреваемых в поджоге.
В ведомстве напомнили, что штраф за поджог, ставший причиной лесного пожара, для физических лиц составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
Комлесхоз Московской области регулярно размещает информацию, касающуюся защиты и восстановления подмосковных лесов, на своей официальной странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале. Читателям также напоминают о природоохранном законодательстве, сообщают об экологических акциях и пр.
Читайте также:
В подмосковных лесах за месяц потушили 25 пожаров
Лесам Подмосковья с начала года нанесли ущерб более чем на 17 млн рублей
В Балашихе ищут виновников лесного пожара
Лев Каштанов