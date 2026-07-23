Федеральный ФРП профинансировал подмосковные предприятия на 3 млрд рублей
Федеральный Фонд развития промышленности с начала года предоставил льготные займы 12 промышленным предприятиям Подмосковья. Их сумма превысила три миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Поддержку федерального ФРП в этом году получили компании, работающие в Коломне, Серпухове, Балашихе, Дубне, Дмитрове, Жуковском и Сергиевом Посаде. «Льготное заёмное финансирование Фонда развития промышленности – один из самых востребованных инструментов поддержки промышленных предприятий. Благодаря ему компании могут модернизировать производство, запустить новые линии, производить востребованную продукцию. С начала года ФРП предоставил льготные займы 12 предприятиям региона на общую сумму 3,1 млрд рублей. Общий объём инвестиций в эти проекты превысит 4,8 млрд», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как напомнили в министерстве, промышленные предприятия Подмосковья могут получить льготные займы в федеральном фонде по ставкам 3% и 5% годовых. Подробнее о программах можно узнать на сайте.
Кроме того, предприятия региона могут воспользоваться программами Фонда развития промышленности Московской области. Он предоставляет займы по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до семи лет. Информация о программах доступна по ссылке.