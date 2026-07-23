Подмосковные спасатели рассказали, как сделать катание на лодках безопасным

23 июля 2026, 20:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса провели беседы с любителями активного отдыха на воде и посоветовали соблюдать правила безопасного поведения, в том числе при катании на лодках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Профилактическое мероприятие прошло на озере Святое в муниципальном округе Шатура.



В период летних отпусков растёт популярность прогулок на гребных лодках. Однако нарушение мер безопасности часто приводит к несчастным случаям и трагедиям.

«Перед прогулкой стоит убедиться, что ваша вёсельная или резиновая лодка не пропускает воду, вёсла не сломаны, а на всех находящихся в ней людях надеты и застёгнуты спасательные жилеты. Не следует перегружать плавсредство, переходить в нём с места на место, сидеть на бортах и стоять на сидениях. Избегайте катания рядом с плотинами, не пересекайте курс других судов. Не стоит раскачивать лодку, залезать в неё из воды, свешивать за борт ноги или прыгать с борта в водоём. Всё это может привести к опрокидыванию», – сказал старший смены Руслан Кулаев.

«В первую очередь следует бросить человеку спасательный круг или другой плавучий предмет. Если их нет, можно вынуть весло из уключины и протянуть товарищу, а затем плавно подтянуть его к лодке и помочь подняться со стороны кормы, где высота борта ниже. Использовать весло, не вынутое из уключины, очень опасно. В панике тонущий может попытаться забраться по нему в лодку, а та может накрениться и опрокинуться», – предупредил Кулаев.