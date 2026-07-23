Подмосковные спасатели рассказали, как сделать катание на лодках безопасным
Работники Мособлпожспаса провели беседы с любителями активного отдыха на воде и посоветовали соблюдать правила безопасного поведения, в том числе при катании на лодках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Профилактическое мероприятие прошло на озере Святое в муниципальном округе Шатура.
В период летних отпусков растёт популярность прогулок на гребных лодках. Однако нарушение мер безопасности часто приводит к несчастным случаям и трагедиям.
«Перед прогулкой стоит убедиться, что ваша вёсельная или резиновая лодка не пропускает воду, вёсла не сломаны, а на всех находящихся в ней людях надеты и застёгнуты спасательные жилеты. Не следует перегружать плавсредство, переходить в нём с места на место, сидеть на бортах и стоять на сидениях. Избегайте катания рядом с плотинами, не пересекайте курс других судов. Не стоит раскачивать лодку, залезать в неё из воды, свешивать за борт ноги или прыгать с борта в водоём. Всё это может привести к опрокидыванию», – сказал старший смены Руслан Кулаев.Если кто-то упал за борт, нужно выполнить определённые действия, чтобы помочь ему, а самому не оказаться в воде.
«В первую очередь следует бросить человеку спасательный круг или другой плавучий предмет. Если их нет, можно вынуть весло из уключины и протянуть товарищу, а затем плавно подтянуть его к лодке и помочь подняться со стороны кормы, где высота борта ниже. Использовать весло, не вынутое из уключины, очень опасно. В панике тонущий может попытаться забраться по нему в лодку, а та может накрениться и опрокинуться», – предупредил Кулаев.Спасатели добавили, что лучше отказаться от лодочного путешествия в грозу, туман и тёмное время суток, а также от употребления алкоголя до и во время плавания