Найденные на подмосковной контейнерной площадке щенки обрели новых хозяев

23 июля 2026, 21:25

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Рабочий выезд сотрудников Рузского регоператора на контейнерную площадку в посёлке Курсаково обернулся историей спасения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Работники обнаружили двух щенков, оставленных без присмотра, еды и воды. Одного удалось сразу же пристроить в добрые руки. Вторым оказалась девочка, которой дали кличку Руза.

«Неравнодушные жители муниципального округа Истра активно делились информацией в соцсетях и мессенджерах. Благодаря их помощи в распространении постов о Рузе узнали те, кто был готов забрать её в семью. В итоге у неё появились заботливые хозяева и настоящий дом. Сейчас Руза гуляет на поводке, осваивает команды и питается по расписанию», – рассказали в Минчистоты.

«Регоператор напоминает, что контейнерная площадка – не место для жизни. Оставляя питомца у баков, вы подвергаете его смертельной опасности. Если вы не можете больше заботиться о животном, найдите ему новый дом», – добавили в ведомстве.