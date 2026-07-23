В Подмосковье завершили благоустройство более 170 дворов из 425 запланированных

23 июля 2026, 21:55

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В этом году в перечень для благоустройства по программе «Формирование современной комфортной городской среды» вошло 425 дворовых территорий. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, которое реализует программу.





Уже приведено в порядок 176 двора, благоустройство ещё 160 продолжается. Работы включают замену асфальта во дворах и на пешеходных дорожках; озеленение придомовой территорий; обустройство парковочных мест; установку скамеек и урн.

«Стараемся максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ на всех этапах следит система контроля и планирования. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и отчитываться, иначе работы не будут приняты. Такой подход позволяет повысить качество всех ремонтных мероприятий. В этом году в план вошло 425 дворов в 56 муниципальных образованиях региона», – сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.