Федеральный министр здравоохранения Мурашко оказал помощь пострадавшему в ДТП
Федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как оказалось, автомобиль мужчины остановился на обочине из-за поломки, после чего в него на высокой скорости врезалась другая машина. Пострадавший самостоятельно выбрался из салона, и в этот момент рядом остановился проезжавший автомобиль, в котором находился глава Минздрава.
Мурашко осмотрел мужчину, диагностировал перелом ноги и травму глаза, оказал первую помощь, ввёл обезболивающее и вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, министр сопроводил его до передачи медикам.
