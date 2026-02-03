В Ленобласти мать выбросила из окна двух малолетних детей и покончила с собой

03 февраля 2026, 17:41

Фото: iStock/Nataliya Rodina

В Новогорелово 23-летняя женщина выбросила из окна квартиры на 16-м этаже двух малолетних детей, после чего покончила с собой. Инцидент произошёл на улице Чугунова.