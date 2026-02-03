Достижения.рф

В Ленобласти мать выбросила из окна двух малолетних детей и покончила с собой

В Новогорелово 23-летняя женщина выбросила из окна квартиры на 16-м этаже двух малолетних детей, после чего покончила с собой. Инцидент произошёл на улице Чугунова.



Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, детей полутора и двух лет экстренно госпитализированы. Врачи оказали им необходимую помощь, их состояние уточняется.

Следственное управление СК по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство двух несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

