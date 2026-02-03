Россиянку госпитализировали на Бали после укуса насекомого в ногу
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса насекомого в ногу. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Анна из Казани отправилась на Бали, чтобы провести зиму в тёплых краях, но столкнулась с непредвиденными трудностями со здоровьем из-за местной фауны. Во время рабочего видеозвонка на террасе её укусило насекомое — девушка решила, что это комар, и не придала значения. Однако ночью у туристки поднялась температура, начался озноб, а нога стала невыносимо болеть.
К утру симптомы не исчезли, а на месте укуса появился фурункул. Анна обратилась в страховую компанию, но там лишь порекомендовали принять антигистаминное средство, которое не принесло облегчения. Уже в клинике врачи обнаружили, что инфекция распространяется, и было принято решение об экстренной операции — фурункул вскрыли и установили дренаж. В течение первых двух дней пострадавшая посещала больницу для перевязок, а затем рану зашили.
Медики предполагают, что причиной всех этих проблем стал балийский жук-плавунец. Укус этого насекомого не представляет смертельной опасности, но может быть крайне болезненным, вызывать сильные отёки и лихорадку, а также передавать инфекции.
Читайте также: