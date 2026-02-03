«Разобраться с обидчиками»: Появились подробности нападения школьницы с ножом на сверстницу

03 февраля 2026, 17:45

Нападение школьницы с ножом в Красноярском крае произошло из-за травли

Фото: iStock/Michael Nesterov

Девочка, напавшая с ножом на сверстницу в Красноярском крае, заявила, что «хотела разобраться со своими обидчиками». Следователи считают травлю основной версией происшествия. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.





Напомним, 3 февраля в школе Кодинска 14-летняя школьница напала с ножом на ученицу из параллельного класса. Пострадавшую госпитализировали. Угрозы ее жизни нет.





«Всё произошло на уроке. Девочка достала принесённый из дома нож, вышла к доске и начала им размахивать в сторону учителя. После этого вышла из класса и побежала в туалет. Там она столкнулась с учащейся из параллельного класса — её она ударила ножом в поясницу», — сказал источник RT.