Федеральный регистр доноров костного мозга в Подмосковье пополнили 1800 человек

27 января 2026, 17:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области в 2025 году в федеральный регистр доноров костного мозга вступили свыше 1800 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Пополнить федеральный регистр жители региона могут в Московском областном центре крови. Костный мозг – орган кроветворной системы, отвечающий за создание новых клеток крови. Некоторые заболевания могут спровоцировать повреждение этих клеток или замедлить их производство. Тогда пациентам требуется пересадка костного мозга.

«Процедуру проводят пациентам с онкологическими, гематологическими, тяжёлыми наследственными и другими заболеваниями. Донор отдаёт 5% своих гемопоэтических стволовых клеток, однако они восстанавливаются в короткие сроки. А нуждающийся в них пациент получает шанс на жизнь. В прошлом году в регистр доноров костного мозга в Подмосковье вступили более 1800 человек. Это на 94 больше, чем в 2024-м», – сказал главврач Московского областного центра крови Глеб Марнов.