Свой ВИЧ-статус за прошлый год узнали около трёх миллионов жителей Подмосковья

26 января 2026, 18:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Анализ на ВИЧ в прошлом году сдали около трёх миллионов жителей Подмосковья. Такими данными поделились в пресс-службе регионального Минздрава.





Пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции в Московской области можно бесплатно и анонимно. Для этого открыты кабинеты тестирования в поликлиниках, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, регулярно проводятся выездные акции.

«Важно регулярно проверять своё здоровье, в том числе проходить исследование на наличие ВИЧ-инфекции. При выявлении заболевания, специалисты подбирают пациенту терапию, позволяющую сохранить качество жизни. В прошлом году анализ на ВИЧ прошли почти три миллиона человек. Это на 128 200 больше, чем в 2024-м», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.