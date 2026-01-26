Сложный случай: солнечногорские врачи помогли женщине родить в шестой раз

26 января 2026, 17:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Солнечногорской больнице 39-летняя женщина стала мамой в шестой раз. В результате кесерева сечения родилась девочка весом 3400 граммов и ростом 52 сантиметра, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Новорождённую назвали Валерией. Это шестой ребёнок в семье, где уже растут четыре девочки и мальчик.

«У пациентки было пятое кесарево сечение. Это сложный случай с повышенными рисками, требующий высочайшего профессионализма всей команды. Мы тщательно планировали операцию, и она прошла без осложнений. Другие четверо детишек в этой семье тоже родились у нас», – поделилась заведующая акушерским отделением больницы Анна Самко.