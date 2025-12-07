Федерация авиамодельного спорта Химок и Ассоциация ветеранов СВО МО сотрудничают
Химкинская спортивная федерация «Дрон», занимающаяся беспилотниками, и Ассоциация ветеранов специальной военной операции Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве.
Согласно документу, ветераны, вернувшиеся с фронта, будут делиться своим опытом и навыками с молодыми спортсменами. Кроме того, на базе Федерации планируется создание первой в Московской области инженерно-спортивной команды из числа ветеранов СВО.
Уже наметили планы по совместной деятельности и участию команды в соревнованиях следующего года, сообщила глава городского округа Елена Землякова.
Подписи поставили заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков и руководитель Федерации по авиамодельному спорту городского округа Химки «Дрон» Анатолий Корнилов.
Отмечается, что подписанное соглашение создаёт дополнительные условия для развития инженерно-технического направления в Химках.
