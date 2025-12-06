Достижения.рф

Совет муниципальных образований Подмосковья стал лучшим в России

оригинал Фото: Телеграм/nikolajhanin

Совет муниципальных образований Московской области победил в конкурсе Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в номинации «Муниципальное единство — вместе для развития региона». Об этом сообщил исполнительный директор подмосковного Совета Николай Ханин в своем телеграм-канале.



По его словам, сегодня организация является площадкой для диалога между муниципалитетами, а также местом обмена практик и опыта.

«Хочу поблагодарить каждого главу, наши команды и 6 тысячное муниципальное сообщество за включенность и поддержку инициатив!» — написал Ханин.
Он также отметил, что только совместная работа позволит создавать позитивные изменения, ощутимые для каждого из восьми миллионов жителей региона.
Лидия Пономарева

