Совет муниципальных образований Подмосковья стал лучшим в России

06 декабря 2025, 19:13

оригинал Фото: Телеграм/nikolajhanin

Совет муниципальных образований Московской области победил в конкурсе Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в номинации «Муниципальное единство — вместе для развития региона». Об этом сообщил исполнительный директор подмосковного Совета Николай Ханин в своем телеграм-канале.





По его словам, сегодня организация является площадкой для диалога между муниципалитетами, а также местом обмена практик и опыта.

«Хочу поблагодарить каждого главу, наши команды и 6 тысячное муниципальное сообщество за включенность и поддержку инициатив!» — написал Ханин.