Совет муниципальных образований Подмосковья стал лучшим в России
Совет муниципальных образований Московской области победил в конкурсе Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в номинации «Муниципальное единство — вместе для развития региона». Об этом сообщил исполнительный директор подмосковного Совета Николай Ханин в своем телеграм-канале.
По его словам, сегодня организация является площадкой для диалога между муниципалитетами, а также местом обмена практик и опыта.
«Хочу поблагодарить каждого главу, наши команды и 6 тысячное муниципальное сообщество за включенность и поддержку инициатив!» — написал Ханин.Он также отметил, что только совместная работа позволит создавать позитивные изменения, ощутимые для каждого из восьми миллионов жителей региона.