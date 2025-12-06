В Софрино начался капремонт школы на Полевой улице

06 декабря 2025, 12:35

Фото: iStock/hxdbzxy

В «Софринском образовательном комплексе» на Полевой улице начался капитальный ремонт. Об этом сообщил глава Пушкинского округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Красноцветов в своем телеграм-канале.