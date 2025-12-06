В Софрино начался капремонт школы на Полевой улице
В «Софринском образовательном комплексе» на Полевой улице начался капитальный ремонт. Об этом сообщил глава Пушкинского округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Красноцветов в своем телеграм-канале.
Здание, построенное в 1970 году, собираются полностью реконструировать. В настоящее время на объекте работают около 30 человек, выполняются демонтажные работы и проектные решения, а также ведется подготовка документов для прохождения государственной экспертизы.
В школе планируют заменить все инженерные системы, окна и двери, обновить фасад и кровлю, а также установить современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория: появится спортивное ядро, беговые дорожки и тренажеры.
Модернизация объекта должна завершиться к 1 сентября 2026 года.
