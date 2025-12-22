Фехтовальщик Швелидзе из Подмосковья завоевал медаль Кубка России

22 декабря 2025, 11:23

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представитель Московской области Дмитрий Швелидзе занял второе место на соревнованиях среди мужчин на Кубке России по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Дмитрий поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в личном зачёте в дисциплине «шпага».





«Золотую медаль подмосковный спортсмен уступил фехтовальщику из Москвы. Бронза досталась ещё одному москвичу», — отмечается в сообщении.