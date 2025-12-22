Фехтовальщик Швелидзе из Подмосковья завоевал медаль Кубка России
Представитель Московской области Дмитрий Швелидзе занял второе место на соревнованиях среди мужчин на Кубке России по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Дмитрий поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в личном зачёте в дисциплине «шпага».
«Золотую медаль подмосковный спортсмен уступил фехтовальщику из Москвы. Бронза досталась ещё одному москвичу», — отмечается в сообщении.Кубок России по фехтованию проводится в Смоленске. Он стартовал 18 декабря и завершится 25 числа. В команду Московской области входит 58 спортсменов. В настоящее время в копилке региона три медали: награды, помимо Дмитрия Швелидзе, завоевали саблистки Алина Ключникова и Яна Егорян: на их счету золото и серебро соответственно.