Легенды спорта поддержали детский футбольный фестиваль в Домодедово

В Домодедово провели III Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей». В региональном этапе третьего сезона сыграли восемь команд из Москвы и Московской области. Об этом сообщили в подмосковном Минспорта.





Фестиваль обхединил детей из детских домов, социальных реабилитационных центров, неполных семей, а также семей участников СВО. Для ребят подготовили групповые матчи, игры плей-офф, конкурс «Король пенальти» и гала-матч, в котором легендарные спортсмены сыграли с каждой командой.

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области Гостями фестиваля стали известные футболисты и хоккеисты:

Олег Романцев,

Ринат Дасаев,

Александр Филимонов,

Дмитрий Сенников,

Владислав Каменев,

Илья Каблуков.

«Что касается подготовки детей, то для нас самая главная задача, чтобы дети, которые были далеки от занятий спортом, от футбола, просто за счет яркого футбольного праздника и связанных с ним воспоминаний приобщились к занятиям спортом», — отметил сооснователь фестиваля, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов.

«Ребята играют, посмотрите как они смеются, улыбаются, поздравляют друг друга с голами и переживают за пропущенные мячи. Эмоции бьют через край. Ради этого стоило жить и устраивать этот турнир», — сказал Олег Романцев.