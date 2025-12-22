Легенды спорта поддержали детский футбольный фестиваль в Домодедово
В Домодедово провели III Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей». В региональном этапе третьего сезона сыграли восемь команд из Москвы и Московской области. Об этом сообщили в подмосковном Минспорта.
Фестиваль обхединил детей из детских домов, социальных реабилитационных центров, неполных семей, а также семей участников СВО. Для ребят подготовили групповые матчи, игры плей-офф, конкурс «Король пенальти» и гала-матч, в котором легендарные спортсмены сыграли с каждой командой.
Гостями фестиваля стали известные футболисты и хоккеисты:
- Олег Романцев,
- Ринат Дасаев,
- Александр Филимонов,
- Дмитрий Сенников,
- Владислав Каменев,
- Илья Каблуков.
«Что касается подготовки детей, то для нас самая главная задача, чтобы дети, которые были далеки от занятий спортом, от футбола, просто за счет яркого футбольного праздника и связанных с ним воспоминаний приобщились к занятиям спортом», — отметил сооснователь фестиваля, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Ветер добрых перемен» Денис Игнатов.Особое внимание организаторы уделили детям с ограниченными возможностями здоровья. Для команды «Сколковский» провели отдельный «Звёздный матч» — один из самых ярких моментов фестиваля.
«Ребята играют, посмотрите как они смеются, улыбаются, поздравляют друг друга с голами и переживают за пропущенные мячи. Эмоции бьют через край. Ради этого стоило жить и устраивать этот турнир», — сказал Олег Романцев.Фестиваль провёл благотворительный фонд «Ветер добрых перемен» под эгидой Российского футбольного союза при поддержке Правительства Московской области и стратегического партнера – ПАО «Совкомбанк». За три сезона в проекте сыграли 224 команды и более 4500 юных спортсменов.