Фехтовальщики из Подмосковья завоевали 11 медалей первенства России

28 мая 2026, 14:52

Четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Туле с 18 по 25 мая, в нём приняли участие сильнейшие молодые спортсмены из разных российских регионов.





«На высшую ступень пьедестала почёта в личных первенствах поднялись Виктория Раменскова из Бронниц и Ирина Зорина из Краснознаменска, а в командных — подмосковные юниорские сборные шпажисток и рапиристок», — говорится в сообщении.