Фехтовальщики из Подмосковья завоевали 11 медалей первенства России
Четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали представители Московской области на первенстве России по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в Туле с 18 по 25 мая, в нём приняли участие сильнейшие молодые спортсмены из разных российских регионов.
«На высшую ступень пьедестала почёта в личных первенствах поднялись Виктория Раменскова из Бронниц и Ирина Зорина из Краснознаменска, а в командных — подмосковные юниорские сборные шпажисток и рапиристок», — говорится в сообщении.Серебряные медали Московской области принесли София Дзобаева, Михаил Казмин и команда юниоров-шпажистов. А бронзу завоевали Стефания Часовникова, Анастасия Забелина, Милена Сергеева и сборная рапиристок.