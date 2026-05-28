В подмосковные центры репродуктивного здоровья обратились более 30 тыс. человек
Свыше 30 тысяч человек обратились в центры репродуктивного здоровья Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В центрах пары, испытывающие трудности с обзаведением детьми, могут бесплатно пройти комплексное обследование и терапию.
«Мы понимаем, как важно людям, мечтающим о детях, получить профессиональную комплексную помощь в одном месте. В наших центрах пары консультируют узкопрофильные специалисты. Здесь же пациенты могут сдать анализы и начать лечение», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Центры репродуктивного здоровья семьи работают при Московском областном, Щелковском, Коломенском и Наро-Фоминском перинатальных центрах, в Московском областном центре охраны материнства и детства, КДЦ «Ромашка» в Одинцовском округе, Подольском и Балашихинском роддомах, а также при Дубненской и Раменской больницах.