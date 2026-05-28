В подмосковные центры репродуктивного здоровья обратились более 30 тыс. человек

28 мая 2026, 14:27

Свыше 30 тысяч человек обратились в центры репродуктивного здоровья Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В центрах пары, испытывающие трудности с обзаведением детьми, могут бесплатно пройти комплексное обследование и терапию.





«Мы понимаем, как важно людям, мечтающим о детях, получить профессиональную комплексную помощь в одном месте. В наших центрах пары консультируют узкопрофильные специалисты. Здесь же пациенты могут сдать анализы и начать лечение», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.