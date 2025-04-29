Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали чемпионата России

Безработного 39-летнего жителя Дмитровского округа задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в подвале своего частного дома в одном из СНТ он оборудовал теплицу с тепловыми лампами, вентиляцией и системой полива и выращивал там коноплю, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.