Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль выиграли представители Московской области на чемпионате России по фехтованию в Уфе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Женская команда Подмосковья в составе Лиланы Черчесовой, Анастасии Балягиной, Александры Ковтун и Анастасии Забелиной поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в женских командных соревнованиях по фехтованию на шпаге. А мужской квартет подмосковных шпажистов в составе Дмитрия Швелидзе, Георгия Бруева, Владимира Толасова и Михаила Казмина завоевал бронзовую медаль», — говорится в сообщении.Ранее на национальном чемпионате подмосковная саблистка, двукратная чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы Яна Егорян завоевала золотую медаль в личном зачёте, а ещё одна представительница Московской области — обладательница Кубка России, чемпионка мира среди юниоров Алина Ключникова — взяла серебро.
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