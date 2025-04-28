Русский Халк из Люберец установил новый рекорд

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новый силовой рекорд мира и рекорд мира по сценическому экстриму. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта Московской области.
«За 15 минут силач из Люберец сломал 11 стальных стержней, скрутил в трубочку 15 сковородок и надул до разрыва 12 грелок. Мировой рекорд по сценическому экстриму фиксировал Международный союз стронгмена. Своё новое достижение спортсмен посвятил 80-й годовщине Великой Победы», – сообщили в министерстве.Там отметили, что такого набора аксессуаров сценического экстрима в списке рекордных выступлений Русского Халка ещё не было. На этот раз команда выбрала абсолютно разные по специфике разрушения предметы.
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Лора Луганская