Карпин раскрыл, хотел бы он возглавить иностранную сборную

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что никогда не думал о том, чтобы возглавить иностранную сборную. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru.
При этом Карпин не исключил такого варианта в будущем. Если ему поступит такое предложение, главный тренер российской сборной пообещал подумать над ним.
Напомним, Карпин возглавляет сборную России с конца июля 2021 года. За это время национальная команда сыграла 23 матча, 16 из которых выиграла, 1 проиграла, а 6 — завершились ничьей.
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Напомним, Карпин возглавляет сборную России с конца июля 2021 года. За это время национальная команда сыграла 23 матча, 16 из которых выиграла, 1 проиграла, а 6 — завершились ничьей.
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