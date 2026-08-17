На старт ночного забега в Королёве вышли свыше 1500 человек

17 августа 2026, 12:07

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Участниками Ночного забега в Королёве стали более 1500 любителей бега и известные спортсмены. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Спортсмены преодолели дистанции пять и 10 километров. Был также организован детский забег на 500 метров без хронометража. Вместе с жителями и гостями Подмосковья на старт вышли российские футболисты – обладатель Суперкубка России, бронзовый призёр чемпионата Европы Дмитрий Сычёв, а также чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка страны Дмитрий Тарасов.

«Атмосфера классная! Королёв для меня – особенный город: здесь родился и вырос мой друг, с которым мы сидели за одной партой. Поэтому атмосфера для меня была почти домашней. Я удивился, сколько сегодня было людей. Видно, как развивается беговое сообщество и формируется настоящая комьюнити. Для меня это очень полезный опыт и, конечно, новые знакомства, а это всегда круто», – поделился Тарасов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО