На старт ночного забега в Королёве вышли свыше 1500 человек
Участниками Ночного забега в Королёве стали более 1500 любителей бега и известные спортсмены. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Спортсмены преодолели дистанции пять и 10 километров. Был также организован детский забег на 500 метров без хронометража. Вместе с жителями и гостями Подмосковья на старт вышли российские футболисты – обладатель Суперкубка России, бронзовый призёр чемпионата Европы Дмитрий Сычёв, а также чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка страны Дмитрий Тарасов.
«Атмосфера классная! Королёв для меня – особенный город: здесь родился и вырос мой друг, с которым мы сидели за одной партой. Поэтому атмосфера для меня была почти домашней. Я удивился, сколько сегодня было людей. Видно, как развивается беговое сообщество и формируется настоящая комьюнити. Для меня это очень полезный опыт и, конечно, новые знакомства, а это всегда круто», – поделился Тарасов.
Участников приветствовал инструктор-космонавт-испытатель первого класса Олег Кононенко. Он совершил пять космических полётов и является рекордсменом среди отечественных космонавтов по суммарной длительности орбитальных полётов – 1111 суток. Кононенко отметил особый формат забега, в котором спортивное упорство и мужество сочетается с магией ночи.
Маршрут прошёл по традиционной трассе «Космического марафона». Стартово-финишный городок располагался на площади у Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков подготовили масштабную культурно-развлекательную программу.
Самым возрастным участником забега стал 77-летний москвич Владимир Мельников, а самыми маленькими – участники детского старта, которым исполнилось всего четыре года.
Результаты забега доступны на сайте.