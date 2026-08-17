Подмосковные пловцы завоевали две медали на Спартакиаде народов России
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на соревнованиях по плаванию на открытой воде в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Обе награды подмосковным пловцам Александру Степанову и Денису Агееву принёс заплыв на десять километров.
«Степанов одержал победу с результатом 1 час 59 минут 8,5 секунды. А Агеев прошёл дистанцию за 1 час 59 минут 14,8 секунды и занял третье место. Серебро досталось спортсмену из Москвы», — говорится в сообщении.Соревнования по плаванию на открытой воде II летней Спартакиады народов России проходили в Уфе 14-15 августа. В заплывах приняли участие спортсмены из разных регионов нашей страны.