Подмосковные пловцы завоевали две медали на Спартакиаде народов России

17 августа 2026, 11:51

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на соревнованиях по плаванию на открытой воде в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Обе награды подмосковным пловцам Александру Степанову и Денису Агееву принёс заплыв на десять километров.





«Степанов одержал победу с результатом 1 час 59 минут 8,5 секунды. А Агеев прошёл дистанцию за 1 час 59 минут 14,8 секунды и занял третье место. Серебро досталось спортсмену из Москвы», — говорится в сообщении.