В «Сочи» высказались о возвращении Гуарирапы из аренды в ЦСКА

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Футбольный клуб «Сочи» не намерен возвращать из аренды 22-летнего нападающего Сауля Гуарирапу из Венесуэлы, который поводит сезон в ЦСКА.
Сочинский клуб не связывался с ЦСКА по данному вопросу. Футболист проведён остаток этого сезона в составе «армейцев», уточняет Metaratings.ru.
Напомним, что с января по июль прошлого года Гуарирапа выступал за «Сочи» на правах аренды из венесуэльского «Каракаса». В сентябре 2024 года футболист также на правах аренды перешёл в ЦСКА. На счету нападающего 15 матчей за столичный футбольный клуб без результативных действий.
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Напомним, что с января по июль прошлого года Гуарирапа выступал за «Сочи» на правах аренды из венесуэльского «Каракаса». В сентябре 2024 года футболист также на правах аренды перешёл в ЦСКА. На счету нападающего 15 матчей за столичный футбольный клуб без результативных действий.
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Анастасия Чинкова