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Нигматуллин предложил сборным РФ и США провести матч в Саудовской Аравии

Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин предложил провести товарищеский матч национальной команды со сборной США.
«Провести матч между сборными России и США будет прекрасной идеей. Сейчас сборная США готовится к домашнему чемпионату мира. У них хорошие и качественные футболисты. Если такой матч получится организовать – будет круто! США станут одним из первых соперников, против которого будет интересно играть», – сказал Нигматуллин в беседе Metaratings.ru.

Он добавил, что сейчас все европейские страны напряженно наблюдают, как складываются отношения между Москвой и Вашингтоном. Футболист предложил организовать матч в Саудовской Аравии, где 18 февраля состоялась встреча делегаций России и США.

Нигматуллин также отметил, что испытывает положительные эмоции, что российско-американские отношения начали налаживаться. По его словам, две великие державы «должны дружить». Также спортсмен выразил надежду на будущие тесные спортивные отношения.

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Абаев раскрыл, от кого зависит исход чемпионской гонки в РПЛ
Абаев: исход чемпионской гонки в РПЛ зависит от «Зенита»
20 февраля 2025, 12:43

Фото: istockphoto/Rost-9D

Исход чемпионства в Российской Премьер-Лиге зависит от петербургского «Зенита», поскольку у него самый сильный состав. Об этом порталу Metaratings.ru рассказал экс-вратарь нескольких российских клубов Илья Абаев.
«Зенит» определённо является лидером РПЛ. Эта команда отлично укомплектована. «Спартак» пытается усилиться и приблизиться к нему. Футболисты «Зенита» серьёзно относятся не только к играм с лидерами, но и с аутсайдерами. Так что проблем с мотивацией у них нет. У «Зенита» самый сильный состав, исход чемпионской гонки зависит от него. У Семака больше шансов победу в этом сезоне, чем у его конкурентов», — прокомментировал собеседник.
«Зенит» находится на втором месте турнирной таблицы РПЛ, по итогам 18 туров команда набрала 39 очков, как и «быки» из «Краснодара», однако уступает им в дополнительных показателях.

Ранее стало известно, о чем не смогли договориться «Родина» и «Спартак».

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«Родина» и «Спартак» не договорились по Коледину
«Родина» продлила аренду Рядно у ЦСКА вместо перехода Коледина
20 февраля 2025, 12:28

Фото: istockphoto/Rost-9D

«Родина» и «Спартак» не смогли договориться о переходе правого защитника «красно-белых» Юрия Коледина. Как уточняет Metaratings.ru, 20-летний игрок молодежной сборной России взаимодействовал с «Родиной» на турецком сборе.
Возможно, Коледина арендует другой клуб. Не исключено, что он будет из Российской Премьер-Лиги.

При этом «Родина» продлила аренду Михаила Рядно, выступающего в российской молодежке. Рядно — левый защитник ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Брага» из Португалии договариваются о трансфере футболиста-хавбека Родриго Саласара.

По оценкам экспертов, его стоимость на рынке равна 16 миллионам евро. В настоящее время «Брага» консультируется с банком о возможности получения средств.

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«Отпустило после трех массажей»: Зайнуков о тренировках с Нурмагомедовым
Зайнуков рассказал о тренировках с Нурмагомедовым
20 февраля 2025, 12:08

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Бойцу Магомеду Зайнукову помогли массажные сеансы после тренировок с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом пишет портал MMA.Metaratings.ru.
«Когда Хабиба Нурмагомедова не бывает в зале, тренировки немного другие. С ним на тренировках много борьбы. Я с ним боролся два месяца, недавно шею отпустило. После трех массажей на шею», — сказал Зайнуков.
Бойца ожидает бой с Шахмаром Садыговым в турнире UAE Warriors 58. Послужной список Зайнукова насчитывает шесть побед без поражений. Садыгова — пять побед без поражений.

Ранее стало известно о реванше Кокоша с Мамедовым. Предстоящее событие уже назвали главным в рамках турнира «Осьминог-5».

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«Брага» уточняет возможность получения средств от «Спартака» за Саласара
20 февраля 2025, 11:39

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Португальской «Браге» нравится финансовое предложение «Спартака» за покупку игрока-хавбека Родриго Саласара. Как пишет портал Metaratings.ru, футболисту из Уругвая 25 лет.
Сейчас португальский клуб получает соответствующее разрешение от федерации за переход Саласара к «Спартаку». Кроме того, «Брага» хочет заручиться финансовыми гарантиями от банка Португалии, что платеж поступит. При этом известно, что переговоры представителей команд еще идут.

Саласар играет за «Брагу» с июля 2023 года. У него 14 мячей с 18 передачами в 70 играх. По оценке портала Transfermarkt, игрок стоит на рынке 16 миллионов евро.

Ранее стало известно, где предложили сыграть российской и американской сборным.

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#мир
#россия
#футбол
#португалия
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион «скандальные джинсы»
Шахматист Карлсен выставил на аукцион джинсы, которые в декабре вызвали скандал с FIDE
20 февраля 2025, 01:28

Магнус Карлсен в «запретных джинсах» (Фото: скриншот фото продажи товара на eBay)

Норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион джинсы, из-за которых был дисквалифицирован на чемпионате мира по рапиду. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.
Сумма, за которую будут проданы «запретные/запрещенные джинсы», будет направлена на благотворительность, указал Карлсен. На данный момент цена, не включающая в себя транспортировку товара, составляет US $7,600.00, т.е. около 681 000 рублей.

Идею аукциона ранее поддержал глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Я выставляю свои джинсы на аукцион. Никогда не думал, что напишу такое. Но вот мы здесь», — шутливо написал Карлсен.

Фото: скриншот соцсети X Карлсена, где тот рекламирует «запретные джинсы»

Скандальный инцидент произошел в 2024 году: Карлсен отказался сменить джинсы на классические брюки, нарушив дресс-код FIDE.

«Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего», — заявил Карлсен после своей дисквалификации.
После его заявления о бойкоте турниров организации президент FIDE Аркадий Дворкович смягчил правила для чемпионата по блицу, где норвежец позже разделил победу с россиянином Яном Непомнящим.

Карлсен уличил Дворковича во лжи и призвал его оставить пост президента ФИДЕ
Карлсен уличил Дворковича во лжи и призвал его оставить пост президента ФИДЕ
Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам и лидер мирового рейтинга. В 2022 году он отказался защищать титул в матче против Непомнящего, но остается пятикратным чемпионом мира по рапиду и восьмикратным — по блицу.

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