Нигматуллин предложил сборным РФ и США провести матч в Саудовской Аравии

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Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин предложил провести товарищеский матч национальной команды со сборной США.
«Провести матч между сборными России и США будет прекрасной идеей. Сейчас сборная США готовится к домашнему чемпионату мира. У них хорошие и качественные футболисты. Если такой матч получится организовать – будет круто! США станут одним из первых соперников, против которого будет интересно играть», – сказал Нигматуллин в беседе Metaratings.ru.
Он добавил, что сейчас все европейские страны напряженно наблюдают, как складываются отношения между Москвой и Вашингтоном. Футболист предложил организовать матч в Саудовской Аравии, где 18 февраля состоялась встреча делегаций России и США.
Нигматуллин также отметил, что испытывает положительные эмоции, что российско-американские отношения начали налаживаться. По его словам, две великие державы «должны дружить». Также спортсмен выразил надежду на будущие тесные спортивные отношения.
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Элина Позднякова