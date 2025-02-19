Саласар озвучил желаемую зарплату в «Спартаке», клуб пытается сбить огромную сумму

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Родриго Саласар озвучил зарплату, которую он хочет получать в «Спартаке».
По данным Metaratings.ru, 25-летний уругвайский полузащитник «Браги» намерен добиться от московского футбольного клуба зарплаты в три миллиона евро без учёта бонусов.
В «Спартаке» сейчас пытаются снизить запросу Саласара до 2,5-2,7 миллионов евро без учёта бонусов.
Напомним, что футболист выступает за «Брагу» с июля 2023 года. На его счету 14 голов и 18 результативных передач в матчах за португальский футбольный клуб. Портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.
В настоящее время «Спартак» ведёт переговоры о переходе Саласара. 19 февраля клуб продвинулся в обсуждении трансфера игрока.
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В «Спартаке» сейчас пытаются снизить запросу Саласара до 2,5-2,7 миллионов евро без учёта бонусов.
Напомним, что футболист выступает за «Брагу» с июля 2023 года. На его счету 14 голов и 18 результативных передач в матчах за португальский футбольный клуб. Портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость игрока в 16 миллионов евро.
В настоящее время «Спартак» ведёт переговоры о переходе Саласара. 19 февраля клуб продвинулся в обсуждении трансфера игрока.
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Анастасия Чинкова