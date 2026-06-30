Фехтовальщики из Подмосковья завоевали шесть медалей на финале Спартакиады
Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на финале XIII летней Спартакиады учащихся России по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Уфе с 23 по 30 июня, в них приняли участие 244 фехтовальщика из 23 российских регионов.
«Золото в копилку Подмосковья положили Аркадий Кардава, ставший лучшим в личном первенстве на шпагах, и сборная области в командных соревнованиях на шпагах», — говорится в сообщении.Серебряные награды завоевали шпажистка Виктория Раменскова и команда девушек в соревнованиях на шпагах. А бронзу получили саблист Арсений Лазарев и команда юношей-саблистов.
По итогам турнира Московская область заняла второе место в общем медальном зачёте.