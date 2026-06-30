Фехтовальщики из Подмосковья завоевали шесть медалей на финале Спартакиады

30 июня 2026, 12:18

оригинал Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на финале XIII летней Спартакиады учащихся России по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Уфе с 23 по 30 июня, в них приняли участие 244 фехтовальщика из 23 российских регионов.





«Золото в копилку Подмосковья положили Аркадий Кардава, ставший лучшим в личном первенстве на шпагах, и сборная области в командных соревнованиях на шпагах», — говорится в сообщении.