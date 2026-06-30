В Подмосковье оштрафовали шестерых нелегальных возчиков мусора
Шестерых водителей, перевозивших отходы без необходимых разрешительных документов, оштрафовали в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
Нелегальных возчиков остановили полицейские в округах Мытищи и Солнечногорск.
«Нарушителей выявили в деревне Пирогово под Мытищами и в деревнях Радумля и Литвиново округа Солнечногорск. На них составили протоколы и назначили штрафы», — рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.В министерстве также напомнили, что ранее за нелегальную транспортировку мусора штрафы выписали водителям в Рузском, Раменском и Ленинском округах. Работа по пресечению незаконных перевозок отходов в регионе продолжатся.